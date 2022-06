10.06.2022 ( vor 3 Stunden )



Pro-russische Separatisten wollen von nun an große Mengen an Getreide per Eisenbahn aus Luhansk nach Russland transportieren. In der Schlüsselstadt Sjewjerodonezk leisten die ukrainischen Truppen weiter Widerstand – und drängen die russische Armee andernorts angeblich sogar zurück. Ein Überblick. 👓 Vollständige Meldung