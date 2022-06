26.06.2022 ( vor 4 Stunden )



Schon vor Beginn des Treffens in Elmau werden neue Sanktionen gegen Russland verkündet. Laut US-Präsident soll das Land dadurch Milliarden verlieren. Die G7-Staaten wollen bei ihrem Gipfel in Bayern nach Angaben von US-Präsident Joe Biden ein Importverbot für russisches Gold verkünden. Damit würden Schon vor Beginn des Treffens in Elmau werden neue Sanktionen gegen Russland verkündet. Laut US-Präsident soll das Land dadurch Milliarden verlieren. Die G7-Staaten wollen bei ihrem Gipfel in Bayern nach Angaben von US-Präsident Joe Biden ein Importverbot für russisches Gold verkünden. Damit würden 👓 Vollständige Meldung