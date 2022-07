29.06.2022 ( vor 1 Woche )



Fast 14 Millionen Menschen in Deutschland sind arm. Das machte nun der Paritätische Gesamtverband öffentlich. Vor allem die Corona-Pandemie sowie die Inflation hätten die Entwicklung der Armutsquote in die Höhe getrieben. Fast 14 Millionen Menschen in Deutschland sind arm. Das machte nun der Paritätische Gesamtverband öffentlich. Vor allem die Corona-Pandemie sowie die Inflation hätten die Entwicklung der Armutsquote in die Höhe getrieben. 👓 Vollständige Meldung