Vor Kriegsbeginn: Als Macrons letzter Versuch scheiterte, Putin zu stoppen Wenige Tage vor der russischen Invasion im Februar telefonierte Macron mit Putin. Nun ist ein Mitschnitt des Gespräches aufgetaucht. Ein französischer...

t-online.de vor 3 Tagen - Politik Auch berichtet bei • Augsburger Allgemeine



Scholz will G20 "nicht torpedieren" Mit Putin an einen Tisch? In wenigen Monaten soll ein G20-Gipfel stattfinden. Nun äußert sich Kanzler Scholz dazu. Trotz des russischen Angriffskriegs gegen...

t-online.de vor 3 Tagen - Deutschland