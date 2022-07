Altkanzler Gerhard Schröder will seinen Draht zu Russlands Präsident Wladimir Putin trotz des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine weiter...

Gerhard Schröder hält nicht viel von der Debatte um Waffenlieferungen an die Ukraine - der Krieg sei nur durch Diplomatie zu beenden. Seine...

Russland sei nicht gegen Friedensverhandlungen, sagte Putin in seiner jüngsten Rede. Es werde allerdings umso schwieriger, je länger es bis dorthin dauere....

Russland habe in der Ukraine noch nicht einmal richtig losgelegt, stellt Kreml-Chef Putin klar. Sein Sprecher präzisiert die Drohung einen Tag später, damit...