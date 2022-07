AfD erfreut über Abberufung: Union und FDP loben Melnyk Dass sich Andrij Melnyk als ukrainischer Botschafter nicht nur einmal im Ton vergriff, darüber scheint sich das politische Berlin einig. Sein Einsatz für sein...

n-tv.de vor 16 Stunden - Welt





„Undiplomatischster Diplomat eines anderen Landes, den Deutschland je gesehen hat“ Der abberufene Botschafter Andrij Melnyk habe in Deutschland für sein Land „gekämpft wie ein Löwe“, so WELT-Reporterin Tatjana Ohm in der Ukraine. Doch am...

Welt Online vor 23 Stunden - Top