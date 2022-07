22.07.2022 ( vor 6 Stunden )



Drei Mitarbeiter einer Firma am Düsseldorfer Flughafen sind mit sofortiger Wirkung entlassen worden. Der Grund: In einem Tiktok-Video ist zu sehen, wie die drei während der Arbeit den Gruß der Terrororganisation IS in die Kamera zeigten. 👓 Vollständige Meldung