Jörg Sauskat 🇺🇦🇪🇺 RT @derspiegel: Deutschland will die bereits an die Ukraine gelieferten polnischen Panzer nur sehr langsam ersetzen. Die polnische Regierun… vor 15 Minuten Johannes Melcher RT @sefi99: Polen hat Panzer aus sowjetischer Produktion an die Ukraine geliefert. Deutschland wiederum wollte den Polen dafür "Leoparden"… vor 15 Minuten Benedikt 🇪🇺🇺🇦 RT @gebauerspon: Der Streit um den Panzer-Ringtausch mit #Polen eskaliert. Polens Vize-Aussenminister wirft Deutschland im @derspiegel ein… vor 16 Minuten Sebastian Fischer Polen hat Panzer aus sowjetischer Produktion an die Ukraine geliefert. Deutschland wiederum wollte den Polen dafür… https://t.co/OKxrRxiagV vor 17 Minuten Piotr Kefir RT @derspiegel: Deutschland will die bereits an die Ukraine gelieferten polnischen Panzer nur sehr langsam ersetzen. Die polnische Regierun… vor 17 Minuten Ben Nebo RT @derspiegel: Deutschland will die bereits an die Ukraine gelieferten polnischen Panzer nur sehr langsam ersetzen. Die polnische Regierun… vor 19 Minuten