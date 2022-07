kamran afraze RT @GfbV: Deutsche Politiker kurdischer Abstammung in Deutschland werden von Erdogans Anhängern mit dem Tode bedroht. Und die deutsche Bund… vor 3 Stunden KamalSido RT @GfbV: Deutsche Politiker kurdischer Abstammung in Deutschland werden von Erdogans Anhängern mit dem Tode bedroht. Und die deutsche Bund… vor 18 Stunden noise 🇺🇦 RT @LennartPfahler: Der Bremer Linken-Politiker Cindi Tuncel erhält Morddrohungen. Hinter den Nachrichten steckt wohl derselbe türkische Re… vor 20 Stunden A.Kızılkaya RT @LennartPfahler: Der Bremer Linken-Politiker Cindi Tuncel erhält Morddrohungen. Hinter den Nachrichten steckt wohl derselbe türkische Re… vor 21 Stunden (((TBA)))🔴 RT @LennartPfahler: Der Bremer Linken-Politiker Cindi Tuncel erhält Morddrohungen. Hinter den Nachrichten steckt wohl derselbe türkische Re… vor 23 Stunden Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) Deutsche Politiker kurdischer Abstammung in Deutschland werden von Erdogans Anhängern mit dem Tode bedroht. Und die… https://t.co/IGhNWNlwfd vor 1 Tag