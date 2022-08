Paolo Baroli Taipeh: Nancy Pelosi in Taiwan gelandet – China wirft USA „Spiel mit dem Feuer“ vor https://t.co/go5fWImO59 via @welt vor 36 Minuten burgl Ich habe einen spannenden Artikel gefunden. https://t.co/LSxgypltIv via @tonline vor 3 Stunden FaireFamilienpolitik Die #Amis #Zündeln wieder - #provozieren und #Baerbock zündelt #solidarisch mit - unglaublich #DieGruenen… https://t.co/v43Hc6WsYT vor 3 Stunden Gnutiez https://t.co/bLtjcMOj84 welt hat eine Headline geändert. Nancy Pelosi in Taiwan gelandet – China wirft USA nach „… https://t.co/utt1rIopFW vor 3 Stunden esther laakmann US-Politikerin Nancy Pelosi in Taiwan gelandet via @welt#Warum in dieser Zeit eine 82jährige nach Taiwan fliegen mu… https://t.co/8h3z1et7Gn vor 3 Stunden Bernd Jochens Der 1. Weltkrieg fing mit einem Attentat an. Wie fängt der 3. Weltkrieg an? Taipeh: US-Politikerin Nancy Pelosi in… https://t.co/PFolnpwy01 vor 3 Stunden