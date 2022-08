12.08.2022 ( vor 2 Stunden )



Mithilfe von Verordnungen will Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) dafür sorgen, dass Energie gespart wird. So sollen unter anderem öffentliche Gebäude nur noch auf höchstens 19 Grad geheizt werden dürfen. Er fordert: „Auch in der Arbeitswelt sind mehr Einsparungen nötig.“ 👓 Vollständige Meldung