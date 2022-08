Schwarzwälder Bote Vor 31 Jahren erklärte die Ukraine ihre Unabhängigkeit, doch nie war ihr Überleben so gefährdet wie jetzt. Von Grat… https://t.co/0WeC4tUhsC vor 1 Stunde Jürgen S Hermann Allrounder40💕 🇺🇦💗 Russische Invasion:Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage am Morgen https://t.co/FGI2uiQBZk vor 3 Stunden Cityreport24 Russische Invasion: Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage am Morgen https://t.co/iWgmz4Uy4F https://t.co/Wvi3i8y42S vor 4 Stunden Schwarzwälder Bote Am Mittwoch dauert der Krieg in der Ukraine ein halbes Jahr. Der 24. August ist auch der ukrainische Nationalfeiert… https://t.co/4Zur1snimE vor 9 Stunden News Deutschland Russische Invasion: Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage am Morgen: Im russisch besetzten AKW Saporischschja.. https://t.co/1Sh4QwVaTt vor 20 Stunden Doris B RT @berlinerzeitung: Russlands Krieg gegen die #Ukraine dauert jetzt ein halbes Jahr. Beobachter sprechen von einer blutigen Pattsituation.… vor 1 Tag