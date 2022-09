Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 5 Tagen



Besuch in befreiten Gebieten: Selenskyj in Isjum 01:22 Der ukrainische Präsident Selenskyj hat am Mittwoch die befreiten Gebiete in Charkiw besucht und gesagt, die Gegenoffensive komme vorwärts. Aber auch Russland setzt seine Angriffe fort. In der Nacht gab es offenbar einen russischen Raketenangriff auf einen Staudamm in der Zentralukraine.