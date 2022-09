AlinaMerv News des Tages: Krieg in der Ukraine, Rettungsschirm für Stadtwerke, Luisa Neubauer gegen Akif Pirinçci vor 44 Minuten Franz W.Winterberg Die Lage am Abend: Zahltag für Hassredner https://t.co/CLQLxOznTm via @derspiegel vor 59 Minuten 🐉 Rodolfo Xoliz 💔🌧️❄️⚡☔ RT @derspiegel: Luisa Neubauer lässt rund 10.000 Euro vom Konto des rechten Autors Akif Pirinçci pfänden. Deutschlands Stadtwerke rufen nac… vor 1 Stunde StandWithUkraine🇺🇦 RT @derspiegel: Luisa Neubauer lässt rund 10.000 Euro vom Konto des rechten Autors Akif Pirinçci pfänden. Deutschlands Stadtwerke rufen nac… vor 2 Stunden Deutschland Germany News des Tages: Krieg in der Ukraine, Rettungsschirm für Stadtwerke, Luisa Neubauer gegen Akif Pirinçci… https://t.co/0WGrTTuEhn vor 2 Stunden SPIEGEL Ticker Luisa Neubauer lässt rund 10.000 Euro vom Konto des rechten Autors Akif Pirinçci pfänden. Deutschlands Stadtwerke r… https://t.co/v7rdPHMK5V vor 2 Stunden