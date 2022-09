21.09.2022 ( vor 3 Stunden )



Die Bundespolizei durchsucht am Mittwochmorgen die drei Villen des russischen Milliardärs Alischer Usmanow in Rottach-Egern am Tegernsee. Usmanow ist einer der reichsten Oligarchen und gehört zum engsten Kreis des russischen Präsidenten Wladimir Putin