Thomas 🇩🇪🏳️ @PatzigProf Ist das jetzt auch ZweckPessimismus? 😉 https://t.co/KZWyWSwI2P vor 21 Sekunden Ingmar🐠🍆Stadelmann RT @faznet: Mit eindringlichen Worten warnt Bundeswirtschaftsminister #Habeck vor langfristigen Schäden für die deutsche Wirtschaft. Ihre Z… vor 2 Minuten Ulli Hahn RT @bp_ffb: Teils brennt schon die Hütte! #Habeck warnt vor „Dauerschäden“ für die deutsche Wirtschaft. Diese Dauerschäden haben #SPD, #Gr… vor 3 Minuten Jürgen Sprenger RT @FabioDeMasi: Eine 🚦 die Lindner zum Finanzminister macht und selbst im Krieg an der Schuldenbremse festhält, ist der Dauerschaden für d… vor 6 Minuten Wolf-Orland Naumann RT @FabioDeMasi: Eine 🚦 die Lindner zum Finanzminister macht und selbst im Krieg an der Schuldenbremse festhält, ist der Dauerschaden für d… vor 8 Minuten Selbstdenker 😂😂😂 #Habeck kann #Satire. Oder macht er jetzt such den Prime Lauterbach? https://t.co/D3vlFChoOB vor 9 Minuten