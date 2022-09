29.09.2022 ( vor 2 Stunden )



In der Hauptstadt stehen die Zeichen auf Wahlkampf: Die meisten Politiker gehen davon aus, dass dort neu gewählt werden muss. Doch was heißt das für den Bundestag? In der Hauptstadt stehen die Zeichen auf Wahlkampf: Die meisten Politiker gehen davon aus, dass dort neu gewählt werden muss. Doch was heißt das für den Bundestag? 👓 Vollständige Meldung