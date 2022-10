05.10.2022 ( vor 7 Stunden )



Der Finanzminister will die deutschen Atomkraftwerke noch bis ins Jahr 2024 betreiben. Er verweist auf die Belastung der Steuerzahler und die Solidarität in Europa.