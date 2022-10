J.A. RT @derspiegel: Klares Meinungsbild: Die große Mehrheit der Deutschen schätzt die AfD als rechtsextreme Partei ein. Andere Parteien sollten… vor 9 Minuten LionHeart 🌻🇺🇦🌻 Klares Meinungsbild: Die große Mehrheit der Deutschen schätzt die AfD als rechtsextreme Partei ein. Andere Parteien… https://t.co/IQuVeLsxfl vor 16 Minuten Claus W RT @jotka26: SPIEGEL-Umfrage: Zwei Drittel halten AfD für rechtsextrem https://t.co/DvFqPDne7n via @derspiegel Dann wird das ja wohl nichts… vor 20 Minuten Johannes Schröter RT @jotka26: SPIEGEL-Umfrage: Zwei Drittel halten AfD für rechtsextrem https://t.co/DvFqPDne7n via @derspiegel Dann wird das ja wohl nichts… vor 22 Minuten der krauter RT @jotka26: SPIEGEL-Umfrage: Zwei Drittel halten AfD für rechtsextrem https://t.co/DvFqPDne7n via @derspiegel Dann wird das ja wohl nichts… vor 36 Minuten Frau Z.🔴 RT @jotka26: SPIEGEL-Umfrage: Zwei Drittel halten AfD für rechtsextrem https://t.co/DvFqPDne7n via @derspiegel Dann wird das ja wohl nichts… vor 47 Minuten