11.10.2022 ( vor 8 Stunden )



Deutschland erhöht seine Präsenz in Litauen. In Rukla wird eine Brigade den Schutz der Nato-Ostflanke verstärken. Für den Kommandeur der Truppe ist das ein klares Signal der Bündnissolidarität.