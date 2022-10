14.10.2022 ( vor 4 Stunden )



Kremlnahe Fake-Anrufer haben den ukrainischen Außenminister, Dmytro Kuleba, hereingelegt. Sie gaben sich als Ex-Botschafter der USA in Moskau aus. So gelang es den Betrügern, Kuleba brisante Aussagen zu entlocken.