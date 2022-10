16.10.2022 ( vor 23 Stunden )



„Unser Kampf geht weiter. Die Ukraine wird siegen.“ Mit diesen Worten verabschiedet sich Botschafter Andrij Melnyk aus Deutschland. Am Montag wird sein Nachfolger Oleksii Makeiev in Berlin eintreffen. Was ist von ihm zu erwarten? „Unser Kampf geht weiter. Die Ukraine wird siegen.“ Mit diesen Worten verabschiedet sich Botschafter Andrij Melnyk aus Deutschland. Am Montag wird sein Nachfolger Oleksii Makeiev in Berlin eintreffen. Was ist von ihm zu erwarten? 👓 Vollständige Meldung