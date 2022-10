Ukraine Aktuell: USA verurteilen neue russische Angriffe scharf Nach den neuen Angriffen Russlands auf die ukrainische Millionenstadt Kiew kommt scharfe Kritik aus den USA. Dem Iran wirft Washington außerdem vor,...

Deutsche Welle vor 13 Stunden - Top





Weitere Regionen in Ukraine melden russische Angriffe Russland setzt seine Angriffe vor allem auf Energieinfrastruktur in der Ukraine fort. Mehrere Regionen des Landes wurden in der Nacht beschossen. Auch über der...

Augsburger Allgemeine vor 1 Tag - Politik