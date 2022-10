🥦 PoliKon - Freie Welt Europa👽 ➦ Russische Invasion: Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage » https://t.co/NU8gc7I9RQ vor 3 Stunden Schwarzwälder Bote Russland hat Angriffe auf das Gebiet Cherson gemeldet. Die Ukraine berichtet ihrerseits von russischen Angriffen hi… https://t.co/JL8Pwmes1P vor 8 Stunden Cityreport24 Russische Invasion: Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage https://t.co/HNcDlwpgsT https://t.co/iXkDaRKBUp vor 1 Tag Schwarzwälder Bote Russische Flugzeuge tragen Tod und Zerstörung in die Ukraine. Nun trifft der Absturz eines solchen Bombers das eige… https://t.co/DGDbdyzTGp vor 2 Tagen Cityreport24 Russische Invasion: Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage https://t.co/e7GQywjjlH https://t.co/PsufxibbD1 vor 2 Tagen ChrisDresden @Darkhor25227667 @neythomas @Makeiev Haben die Polen den zweiten Weltkrieg eskaliert, weil sie es gewagt haben gege… https://t.co/fCVThUUJcm vor 2 Tagen