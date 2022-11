Niedersachsen: SPD und Grüne einigen sich auf Koalition

Niedersachsen: SPD und Grüne wollen Klimaneutralität bis 2040 erreichen In Niedersachsen haben sich SPD und Grüne auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Sie setzen auf eine offensivere Investitionspolitik und Klimaneutralität.

Weil vor dritter Amtszeit: Rot-Grün einigt sich auf Comeback in Niedersachsen In Niedersachsen steht Rot-Grün vor einer Neuauflage: SPD und Grüne erzielen bei ihren Koalitionsverhandlungen eine Einigung - am Dienstag soll der...

