04.11.2022 ( vor 1 Stunde )



In Münster wurde für das G7-Treffen das Ratskreuz aus dem Saal entfernt, bestätigt das Auswärtige Amt. Der Grund: Viele G7-Teilnehmer gehören anderen Religionen an. Außenministerin Baerbock sei mit dieser Entscheidung nicht befasst gewesen.