05.11.2022 ( vor 1 Tag )



Bei der russischen Teilmobilmachung wurden 300.000 neue Rekruten eingezogen. Die Probleme der russischen Armee in der Bei der russischen Teilmobilmachung wurden 300.000 neue Rekruten eingezogen. Die Probleme der russischen Armee in der Ukraine löst das allerdings nicht. Die Militärexperten des „Institute for the Study of War“ (ISW) sind überzeugt: Putin wird noch weiter gehen. 👓 Vollständige Meldung