Doris B RT @sternde: Streit um Sozialleistungen: "Ungerecht": Markus Söder will das Bürgergeld im Bundesrat blockieren https://t.co/A1L6S9wl4B vor 4 Stunden Reinhard Roesner RT @sternde: Streit um Sozialleistungen: "Ungerecht": Markus Söder will das Bürgergeld im Bundesrat blockieren https://t.co/A1L6S9wl4B vor 9 Stunden Ralf RT @sternde: Streit um Sozialleistungen: "Ungerecht": Markus Söder will das Bürgergeld im Bundesrat blockieren https://t.co/A1L6S9wl4B vor 9 Stunden OTZ Online Interview: "Ungerecht" - Warum Söder das Bürgergeld blockieren will https://t.co/4NyKBZAXeH vor 12 Stunden TLZ Interview: "Ungerecht" - Warum Söder das Bürgergeld blockieren will https://t.co/QU3YRJ7aJP vor 14 Stunden carsten schulze RT @sternde: Streit um Sozialleistungen: "Ungerecht": Markus Söder will das Bürgergeld im Bundesrat blockieren https://t.co/A1L6S9wl4B vor 15 Stunden