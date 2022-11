11.11.2022 ( vor 2 Stunden )



Die russische Armee flüchtet aus der südukrainischen Großstadt Cherson. Dabei droht Tausenden Russen der Tod. Denn der Rückzug über den Fluss Dniepr ist schwierig. So sitzen viele Kämpfer in einer von ihnen selbst errichteten Falle. Die russische Armee flüchtet aus der südukrainischen Großstadt Cherson. Dabei droht Tausenden Russen der Tod. Denn der Rückzug über den Fluss Dniepr ist schwierig. So sitzen viele Kämpfer in einer von ihnen selbst errichteten Falle. 👓 Vollständige Meldung