Bundeswehr-Einsatz in Mali: Annalena Baerbock will bleiben, Christine Lambrecht schnell abziehen Seit 2013 ist die Bundeswehr in Mali für die Uno im Einsatz. Doch die Zweifel an der gefährlichen Mission wachsen. Am Dienstag berät Kanzler Scholz mit den...

Spiegel vor 1 Tag - Top