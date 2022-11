22.11.2022 ( vor 1 Tag )



Der Türkeibesuch der Innenministerin fällt in turbulente Zeiten. Ankara hat jüngst Ziele in Syrien und im Irak angegriffen. Mit ihrem Amtskollegen Soylu trifft Faeser einen der strengsten Verfechter des Vorgehens.