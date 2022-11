22.11.2022 ( vor 4 Stunden )



Seit knapp einem Jahr ist Robert Habeck Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler. Lange war er der beliebteste Politiker, wurde für seinen Kommunkationsstil gelobt. Doch mittlerweile steht der einstige Ampel-Star heftig in der Kritik. Fehlt es ihm an Substanz?Von FOCUS-online-Redakteurin Anna Schmid