30.11.2022



Obwohl die Pipelines kein russisches Gas mehr nach Deutschland liefern, bleibt Europa weiter abhängig von Russland. Statt per Pipeline liefert Moskau nun große Mengen Flüssiggas per Schiff. Ein weiteres Druckmittel für den Kreml.