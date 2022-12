Insgesamt sechs Briefbomben wurden in den vergangenen Tagen verschickt. Hat es mit dem Ukraine-Konflikt zu tun?

Zusammenhang mit Ukraine-Krieg möglich: Briefbomben-Serie in Spanien – auch Regierung meldet Erhalt

In der ukrainischen Botschaft in Madrid war am Mittwoch eine Briefbombe explodiert. Nun wird bekannt, dass noch mehr gefährliche Sendungen gefunden worden...

Tagesspiegel vor 1 Tag - Politik