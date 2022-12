Milkrun RT @ThMueller7: Es kommen immer mehr erschütternde Details der Revolution ans Licht. Wenigsten erscheint es in der richtigen Zeitschrift. #… vor 29 Minuten Milkrun RT @Frank_Nor_DE: Ist schon 1. April? "Seine Aufgabe sollte es sein, die Kantinen des neuen deutschen Reichs zu übernehmen... ...stehe der… vor 30 Minuten Milkrun RT @R____B____: Der Münchner Starkoch Frank Heppner soll am Mittwoch festgenommen worden sein. Er sollte die Reichsbürger und das „neue deu… vor 31 Minuten Milkrun RT @GsengerR: Der in Kitzbühel verhaftete Reichsbürger ist der Koch Frank Heppner. Er ist der Vater von David Alabas Freundin!! https://t.c… vor 32 Minuten Frank Nor Ist schon 1. April? "Seine Aufgabe sollte es sein, die Kantinen des neuen deutschen Reichs zu übernehmen... ...ste… https://t.co/j5vMNYSnSW vor 33 Minuten Achim E. Rechtermann (🚿🚿🚿 geduscht) RT @focusonline: Frank Heppner: Münchner Starkoch sollte Reichsbürger verpflegen - Tochter mit Ex-Bayern-Star liiert https://t.co/u3F9daBmpe vor 55 Minuten