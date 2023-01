Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 18 Minuten



Jetzt doch: Verteidigungsministerin Lambrecht will nach Pannenserie zurücktreten 00:40 Nach ihrem Silvestervideo stand Christine Lambrecht heftig in der Kritik, jetzt will die viel kritisierte deutsche Verteidigungsministerin laut Medienberichten zurücktreten.