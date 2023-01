PULS 24 Am Rande einer großen Demonstration gegen den rheinischen Braunkohletagebau hat sich die Stimmung am Samstag zunehm… https://t.co/xCdYSJ6nHl vor 11 Minuten Peter Schumann RT @StockertIris: Polizei setzt Wasserwerfer in Lützerath ein👇🏿 https://t.co/RlyvBJVsWh vor 20 Minuten Designated use "Wir wenden jetzt schon unmittelbaren Zwang an, wenn Leute in die Richtung gehen." https://t.co/A3xpEKVvTd #Polizeigewalt vor 21 Minuten 🐺gang Becker, 5x💉= geboostert RT @ntvde: Aktivisten an Tagebaukante: Polizei setzt Wasserwerfer gegen Lützerath-Demonstranten ein https://t.co/p8oTWguDs4 vor 24 Minuten Nicole Warum haben sie nicht einfach gesagt sie sind Corona-Leugner/Impfgegner/Diktaturplärrer? Dann hätte man keine Wasse… https://t.co/2YhPKE8mak vor 26 Minuten jetzisabermalgut Endlich mal gute Nachrichten in diesen schwierigen Zeiten. https://t.co/dtYl5873FF vor 30 Minuten