09.02.2023 ( vor 11 Stunden )



Pessimismus kann teuer sein: Kürzlich traf ich den hoch dekorierten Fondsmanager einer Privatbank, der nicht mehr an Deutschland glaubt und deshalb das Geld seiner vermögenden Kundschaft vor allem in den USA investiert hat.Von Gastautor Gabor Steingart