16.02.2023 ( vor 9 Stunden )



Streit in der Regierungskoalition: Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner sind sich uneins bei der Aufstellung des Haushalts für 2024 - und schreiben sich das auch in eindeutigen Worten. 👓 Vollständige Meldung