Mit Spannung wurden Chinas Vorschläge zur Beilegung des Krieges in der Ukraine erwartet. Jetzt liegt das Positionspapier vor.

China fordert Waffenruhe in Ukraine und Friedensverhandlungen China pflegt in der Regel enge Kontakte zu Russland. Im Ukraine-Krieg will es sich nun als Konfliktlöser präsentieren und fordert in einem 12-Punkte-Papier...

tagesschau.de vor 4 Stunden - Top