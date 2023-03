Jens.Maynen RT @ZDFheute: Zwei SPD-Spitzenpolitiker sind überraschend in die #Ukraine gereist: Parteichef Lars Klingbeil und Fraktionschef Rolf Mützeni… vor 5 Minuten Snowy Carpender RT @AndreaBeer2: Auch die SPD-Co-Chef Lars Klingbeil + der Fraktionschef der Partei im Bundestag Rolf Mützenich bleiben bei Banksy stehen #… vor 5 Minuten Liese_Müller RT @AndreaBeer2: Auch die SPD-Co-Chef Lars Klingbeil + der Fraktionschef der Partei im Bundestag Rolf Mützenich bleiben bei Banksy stehen #… vor 9 Minuten Andrea Beer Auch die SPD-Co-Chef Lars Klingbeil + der Fraktionschef der Partei im Bundestag Rolf Mützenich bleiben bei Banksy s… https://t.co/Zjea91Oge3 vor 12 Minuten MaGu 🇺🇦 RT @ZOiS_Berlin: Wer hat noch Vertrauen in Deutschland? Diese Frage richtet @Tagesspiegel vor dem Treffen europäischer Sozialdemokraten in… vor 15 Minuten Uwe Kordeck RT @RikeFranke: High level SPD politicians Klingbeil and Mützenich have traveled to Kyiv. Mützenich in particular has been critical of arms… vor 17 Minuten