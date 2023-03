16.03.2023 ( vor 10 Stunden )



Eigentlich war für heute die Abstimmung in der Nationalversammlung über die umstrittene Rentenreform in Frankreich geplant. Eigentlich war für heute die Abstimmung in der Nationalversammlung über die umstrittene Rentenreform in Frankreich geplant. Franz ösischen Medien zufolge, hat Präsident Emmanuel Macron seine Pläne jedoch geändert. Er will die Reform nun ohne Abstimmung per Dekret durchdrücken. 👓 Vollständige Meldung