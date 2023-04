Alvin Bragg ist der Staatsanwalt, der Donald Trump vor Gericht bringt. Sein Ehrgeiz ist groß, der Fall aber umstritten. Am Ende könnte der Ex-Präsident sogar...

Alvin Bragg ist New Yorks Chef-Staatsanwalt. Sein größter Fall macht ihn zu einem Gegenspieler Trumps machen – und zur Zielscheibe für dessen Anhänger. Wer...

Eine historische Anklage gegen Ex-US-Präsident Trump Das gab es in der US-Geschichte noch nie: Der ehemalige Präsident Trump ist in New York angeklagt worden. Ihm droht nun eine Gefängnisstrafe. Trump selbst...

