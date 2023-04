In Love with @ABaerbock 👩🏻 #Baerbock Baerbock in China: Ukraine und Lage um Taiwan im Mittelpunkt: https://t.co/Gw1irUXiRH vor 20 Stunden Schwarzwälder Bote Außenministerin Annalena Baerbock wird am Donnerstag und Freitag in der chinesischen Hafenstadt Tianjin und in Peki… https://t.co/MF23vhx2le vor 3 Tagen ShenTe Nun wird auch noch Frau #Baerbock ihre Reise antreten, um die Chinesen zu bekehren. Das Lastenrad scheidet als Tra… https://t.co/Cx2I21pk2O vor 3 Tagen Constantina Habt Ihr alle genug Popcorn im Haus? Wird sie die Chinesen mit ihrem Sprachkenntnissen zum Aufgeben bewegen? Hat si… https://t.co/nD9qmgD2Pz vor 3 Tagen General-Anzeiger Bundesaußenministerin Annalena #Baerbock reist noch diese Woche zu ihrem ersten Besuch nach #China. Es solle außer… https://t.co/o6fsyTcAKK vor 3 Tagen Brennstoff 🇩🇪 (🇺🇸) #Grüne #Ampel Außenministerin #Baerbock besucht erstmals China Wenn Baerbock da auch wie die Axt im Walde auftrit… https://t.co/FAV6ZVxsuJ vor 3 Tagen