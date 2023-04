12.04.2023 ( vor 14 Stunden )



Die Bitcoin-Bullen trampeln, Anleger frohlocken: BTC ist über 30.000 Dollar und damit auf neue Jahreshöchststände gestiegen – endlich. Allerdings fehlt es der Bewegung bislang an Nachdruck – die Kryptowährung Nummer 1 fällt immer wieder unter $30k, scheint nicht wirklich energiegeladen. So mancher Analyst misstraut der Rallye deshalb. Mit was sollten Anleger rechnen? Bitcoin: Beginnt ein […]



Der Beitrag Bitcoin Prognose Update- über 30.000 Dollar erschien zuerst auf FTD.DE. 👓 Vollständige Meldung