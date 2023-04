14.04.2023 ( vor 4 Stunden )



Einflussreiche Republikaner versuchen die Staatsanwaltschaft in New York nach der Anklage Donald Trumps unter Druck zu setzen. Diese wehrt sich mit einer weiteren Klage. Trump hat seinen Ex-Anwalt Cohen angeklagt - auf 500 Millionen Dollar. Und er beschuldigt seine Familie im Betrugsverfahren in New York. Die aktuellen News im Newsticker. Einflussreiche Republikaner versuchen die Staatsanwaltschaft in New York nach der Anklage Donald Trumps unter Druck zu setzen. Diese wehrt sich mit einer weiteren Klage. Trump hat seinen Ex-Anwalt Cohen angeklagt - auf 500 Millionen Dollar. Und er beschuldigt seine Familie im Betrugsverfahren in New York. Die aktuellen News im Newsticker. 👓 Vollständige Meldung