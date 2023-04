16.04.2023 ( vor 3 Stunden )



In Griechenland herrscht Wahlkampf. Der amtierende Premier Mitsotakis will Härte demonstrieren und setzt auf einen Ausbau des Grenzzauns zur Türkei - um Flüchtlinge abzuhalten. Das erinnert an die Pläne Trumps.Von FOCUS-online-Autor Wassilis Aswestopoulos (Athen)