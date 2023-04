20.04.2023 ( vor 3 Tagen )



Die Ukraine gibt sich selbstbewusst und ändert ihre eigenen Kriegsziele, so ihr Außenminister Dmytro Kuleba. Sollte der Westen noch mehr und schneller Waffen liefern, wolle die ukrainische Armee die besetzten Gebiete befreien, so der Außenminister. US-Geheimdienste warnen derweil vor einem langen Krieg.