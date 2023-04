Nach 40 Jahren Pause gibt es endlich wieder neue Musik der schwedischen Kultband ABBA. Heute wurden zwei neue Songs des Album "Voyage" auf einem Event in...

Seit 1970 gibt es diesen Tag, der an die Verantwortung für das Leben auf diesem Planeten erinnert. Aber eigentlich reicht ein Tag nicht aus.

Malaria-Impfstoff R21: Wie eine neue Malaria-Impfung Hunderttausende Kinder retten könnte Mehr als 600.000 Menschen sterben jedes Jahr an Malaria, die meisten sind Kinder. Nun gibt es endlich einen wirksamen Impfstoff, der an der Universität Oxford...

Spiegel vor 1 Woche - Top