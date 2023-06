02.06.2023 ( vor 23 Stunden )



Der neue Verteidigungsminister Chinas, Li Shangfu, will nicht versprechen, bei der angestrebten Wiedereingliederung Taiwans in die Volksrepublik auf Gewalt zu verzichten. An der asiatischen Sicherheitskonferenz nimmt auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius teil. 👓 Vollständige Meldung